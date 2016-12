foto Tgcom24

20:18

- Resta alto il livello di attenzione per lo smottamento in corso nel comune di Badia: dopo che la terra ha iniziato a franare nelle frazioni Sottru e Anvì tra Badia e La Villa, si è resa necessaria l'evacuazione di 32 persone. Il materiale franoso si muove dal pendio a una velocità di 10-15 metri all'ora in direzione del rio Gadera. Quattro case risultano seriamente danneggiate, l'area colpita misura circa 40 ettari.