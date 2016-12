Da sabato si scia su numerose piste trentine

foto Ente del Turismo

10:28

- Buone notizie per chi ama lo sci. La nevicata di ieri in Trentino ha portato sopra i 1.500 metri oltre mezzo metro di neve e così sabato 1 e domenica 2 dicembre si apriranno i battenti per una nuova stagione sciistica. Grazie alle nevicate in quota e alle anteprime dei weekend scorsi in gran parte della regione che vanta stazioni sciistiche di primato mondiale, gli impianti entreranno in funzione.