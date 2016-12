foto Dal Web

01:44

- Un capriolo ha improvvisamente attraversato la strada con il buio ed è stato investito in pieno da un'auto che sopraggiungeva. L'animale non ha avuto scampo ed è morto sul colpo. E' successo sopra Mattarello, in provincia di Trento. Il conducente della vettura è rimasto illeso, mentre la macchina ha subito gravi danni. Sul posto sono intervenuti gli uomini della guardia forestale.