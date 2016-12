foto Ansa

- Un appello è stato diffuso dalla polizia ad alcuni passanti che a Bolzano si sono impossessati delle banconote perse da un rapinatore dopo un colpo in banca. Un malvivente aveva portato via 4.500 euro rubati in banca, fuggendo a piedi. Nella corsa ha però perso parte del bottino. Il denaro è stato raccolto da alcuni passanti che poi si sono subito "eclissati".