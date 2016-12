Alto Adige, precipita cessna: grave pilota Sorvolava paese per lanciare fiori a nozze

foto Ansa

15:37

- Un aereo ultraleggero è precipitato a Tiso, in val di Funes, in Alto Adige, e il pilota è in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni, il Cessna stava sorvolando la piazza del paesino per lanciare fiori in occasione di un matrimonio, quando è improvvisamente precipitato. Fortunatamente lo schianto non ha provocato feriti tra gli invitati al matrimonio. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Bolzano.