foto Ansa

23:21

- Per Pietro Grasso, in Italia la corruzione percepita è di 50-60 miliardi di euro, "soldi pagati sotto forma di tangenti per avere benefici in cambio". Mentre "l’evasione fiscale ammonta a circa 120 miliardi che, sommati alla corruzione, fanno 180 miliardi". E' la stima del procuratore nazionale antimafia, in un dibattito a Bolzano. Per Grasso significa che "un terzo del Pil sfugge al controllo economico". Inoltre è sottovalutato il gioco d'azzardo.