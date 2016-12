Quad in un burrone, muoiono zia e nipote

foto LaPresse 08:20 - Zia e nipote di 36 e 18 anni sono morte in un incidente a bordo di un quad, caduto in un burrone in Trentino sulla strada forestale tra Passo Durone e Malga Stabio, nel territorio di Bleggio Superiore (Trento). Le donne stavano percorrendo il sentiero quando il mezzo si è ribaltato precipitando poi per duecento metri lungo il ripido pendio. Il medico non ha potuto che constatare la morte delle donne. - Zia e nipote di 36 e 18 anni sono morte in un incidente a bordo di un quad, caduto in un burrone in Trentino sulla strada forestale tra Passo Durone e Malga Stabio, nel territorio di Bleggio Superiore (Trento). Le donne stavano percorrendo il sentiero quando il mezzo si è ribaltato precipitando poi per duecento metri lungo il ripido pendio. Il medico non ha potuto che constatare la morte delle donne.

L'ipotesi è che le due possano aver incrociato un animale sul sentiero: per evitarlo è probabile che abbiano compiuto una brusca sterzata facendo ribaltare la moto a quattro ruote.



A dare l'allarme sono stati i parenti: non vedendo rientrare zia e nipote hanno provato a contattarle sul cellulare, ma nella zona non c'è campo. Così si sono messi in marcia e hanno percorso lo stesso tratto di sentiero, trovando il mezzo ribaltato in fondo al burrone.