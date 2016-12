foto LaPresse

08:22

- La Polizia di Trento ha arrestato 9 persone responsabili dei violenti scontri avvenuti il 22 luglio in città tra due gruppi contrapposti di magrebini e centroafricani, presumibilmente per il controllo dello spaccio in città. Le indagini permisero di individuare ed identificare, subito dopo i fatti, 36 extracomunitari. Di questi ne furono arrestati 26, tra cui 2 minori. Successive indagini hanno permesso di arrestare altre 9 persone.