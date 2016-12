Il figlio non sarà maschio, lui picchia la moglie

foto Ap/Lapresse 20:52 - Dopo le due figlie femmine era sicuro che in famiglia sarebbe arrivato un bimbo. Invece gli esami gli hanno dato torto. Così un uomo indiano residente da sette anni nell'alto Garda, in Trentino, non ci ha più visto e ha aggredito la moglie, connazionale, picchiandola per oltre un'ora. Il tutto davanti alle altre due bimbe di cinque e tre anni. - Dopo le due figlie femmine era sicuro che in famiglia sarebbe arrivato un bimbo. Invece gli esami gli hanno dato torto. Così un uomo indiano residente da sette anni nell'alto Garda, in Trentino, non ci ha più visto e ha aggredito la moglie, connazionale, picchiandola per oltre un'ora. Il tutto davanti alle altre due bimbe di cinque e tre anni.

La donna, trentacinquenne al quarto mese di gravidanza, ha subito le percosse poi, forse più preoccupata per la figlia che aveva in grembo che per sé, si è rivolta al pronto soccorso dell'ospedale di Arco, dove è ricoverata con una prognosi di 25 giorni. I carabinieri, allertati dal personale medico, hanno ricostruito quanto accaduto. L'uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.