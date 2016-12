foto Ansa

- Tragedia a Zirl, in Tirolo, dove due persone sono rimaste uccise durante la caduta di una frana. Fango e detriti hanno ricoperto per diversi metri d'altezza e per una larghezza di circa 100 metri la strada d'accesso ad una malga. Un'auto che stava transitando nella zona è stata travolta dai massi e scaraventata in una scarpata. Le due persone che si trovavano in macchina, un uomo di 31 anni e una donna di 24, hanno perso la vita.