Maltempo, due donne morte in Alto Adige

foto Ansa Correlati Le immagini delle valanghe in Alto Adige 15:33 - E' di due donne morte il bilancio di un violento nubifragio che la scorsa notte si è abbattuto sulla alta valle Isarco, in Alto Adige. Ad Avenes una frana ha travolto un maso uccidendo una donna. A Tulve è rimasta uccisa un'altra donna, che viveva da sola in un maso completamente distrutto da una seconda frana. La linea ferroviaria del Brennero è stata chiusa per motivi di sicurezza. - E' di due donne morte il bilancio di un violento nubifragio che la scorsa notte si è abbattuto sulla alta valle Isarco, in Alto Adige. Ad Avenes una frana ha travolto un maso uccidendo una donna. A Tulve è rimasta uccisa un'altra donna, che viveva da sola in un maso completamente distrutto da una seconda frana. La linea ferroviaria del Brennero è stata chiusa per motivi di sicurezza.

Le due vittime sono Irma Graus, 84 anni, che era nella frazione di Avenes di Val di Vizze, e di Hedwig Aucknthaler, 89 anni, nella frazione di Tulve. Le loro abitazioni, due masi isolati, sono rimaste distrutte.



Sempre ad Avenes quattro persone che si trovavano in due automobili e un motociclista sono rimasti intrappolati per alcune ore in una galleria, le cui uscite sono state ostruite da frane. Oltre 150 persone sono state evacuate dalle loro case e portate nella palestra multifunzionale di Vipiteno. Circa 500 vigili del fuoco sono in servizio per il lavoro di ripristino della viabilità.



Il presidente della provincia di Bolzano, Luis Durnwalder, giunto all'alba sul posto, ha seguito le operazioni di soccorso e fatto il punto della situazione alle 10: "Sono state colpite una cinquantina di case, circa 500 persone delle diverse forze di intervento hanno lavorato da ieri sera e per tutta la notte. Ora sono state avviate le operazioni di sgombero".



I vigili del fuoco a Tgcom: "Nessun disperso"

"Non risultano dispersi e la situazione è sotto controllo grazie al bel tempo. Anche le persone sono rientrate nelle case e adesso stiamo riaprendo le strade e verificando al sicurezza delle case e degli edifici". E' questo il bilancio delle operazioni di soccorso dopo la frana, fatto in diretta a Tgcom24 da Peter Heidegger, direttore del distretto dei vigili del fu del fuoco di Bolzano.



Gravi danni fra Vipiteno e il confine

Gravi danni si registrano sulla linea ferroviaria del Brennero: nel tratto tra Vipiteno e il confine 3 chilometri di binari sono stati sommersi dal'acqua. Secondo l'amministrazione provinciale, la linea resterà chiusa per almeno un paio di settimane.



Danni dalle tracimazioni e dal materiale franato sulla linea anche tra Colle Isarco e Vipiteno, ma meno pesanti: la circolazione dei treni sarà ripristinata tra tre o quattro giorni. Il rio Vizze ha sommerso i binari a sud di Vipiteno su un tratto di circa 50 metri e attualmente i treni provenienti da sud vengono fermati a Fortezza, dov'è stato attivato un servizio sostitutivo di bus fino a Brennero. Mentre la statale 12 del Brennero è stata riaperta al traffico, la provinciale per Ridanna dovrebbe essere riaperta nel primo pomeriggio e quella della val di Vizze entro domani.