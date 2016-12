- Una notte divertimenti un po' troppo lunga costa a Fabrizio Corona una nuova denuncia. L'ex re dei paparazzi, a Lignano Sabbiadoro per motivi di lavoro, ha infatti violato le prescrizioni della sorveglianza speciale che stabiliscono per lui obbligo di firma e rientro a casa entro orari stabiliti, oltre a frequentazioni con persone "pulite". Non è stata sufficiente la deroga concessagli fino alla una: Corona è rientrato alle due di notte.

Corona era arrivato nella località balneare per una serata di lavoro. Il Tribunale di Milano gli aveva concesso, in deroga agli orari, di rientrare in albergo entro l'una di notte, per consentirgli di partecipare a uno show organizzato presso il Life cafe' di Lignano.



A mezzanotte e mezza il gestore ha comunicato che Corona aveva lasciato il locale, ma la telefonata dell'albergo Villa Doimo, dove alloggiava, è arrivata solo alle due di notte.



Sentito il portiere, la Questura di Udine denuncerà Corona alla Procura per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale.

La Smentita

"Ho firmato regolarmente il verbale alla una di notte, quando i Carabineri sono arrivati in albergo" questa la replica secca di Fabrizio Corona che bolla come un'invenzione la sua nuova denuncia per aver violato le misure che gli impongono l'obbligo di firma.