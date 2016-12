foto Ansa 11:20 - La Procura di Trento ha aperto un'inchiesta sulla scomparsa di Carla Franceschi e Renato Bono, la coppia di commercianti sparita da tre giorni dalla loro casa di Fiavé. Il reato ipotizzato dal pm Maria Colpani è quello di sequestro di persona, ma le indagini continuano in tutte le direzioni. I telefoni dei due coniugi, che sono scomparsi dopo aver cenato con i familiari, risultano irraggiungibili. - La Procura di Trento ha aperto un'inchiesta sulla scomparsa di Carla Franceschi e Renato Bono, la coppia di commercianti sparita da tre giorni dalla loro casa di Fiavé. Il reato ipotizzato dal pm Maria Colpani è quello di sequestro di persona, ma le indagini continuano in tutte le direzioni. I telefoni dei due coniugi, che sono scomparsi dopo aver cenato con i familiari, risultano irraggiungibili.

I due, di 53 e 49 anni, erano pronti a partire per una viaggio d'affari e di vacanza in Kenya, ma di loro si sono perse tutte le tracce. Anche la loro auto, un'Opel Antara grigia, non è stata ancora trovata. Con il peggioramento del tempo è probabile che le ricerche nella zona di Fiavé vengano sospese. Intanto gli inquirenti lavorano per raccogliere elementi utili alle indagini.