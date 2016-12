foto LaPresse

- Un escursionista è morto sul gruppo del Lagazuoi, sopra Cortina d'Ampezzo, per i traumi riportati in una caduta. F.B., 54 anni, fiorentino, stava percorrendo con una comitiva di una decina di persone il sentiero dei Kaiserjager, che dal passo Val Parola porta al Piccolo Lagazuoi, quando è scivolato su un piolo metallico del tratto attrezzato. Nella caduta all'indietro ha battuto la testa e poi è scivolato ancora per qualche metro.