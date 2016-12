foto LaPresse

15:01

- La linea ferroviaria Verona-Brennero è bloccata per il deragliamento di un treno merci della compagnia Rtc, avvenuto nei pressi di Bressanone (Bolzano). I due macchinisti, di 26 e 61 anni, sono rimasti contusi. L'incidente poteva avere conseguenze molto più pesanti: alcuni vagoni deragliati si sono infatti messi di traverso e sono finiti in parte su una pensilina della stazione, dove per fortuna non si trovavano persone.