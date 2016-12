foto LaPresse 09:56 - Margherita Hack è indignata. Un medico si è rifiutato di visitarla per darle l'idoneità al rinnovo della patente e l'astrofisica ha subito protestato, sostenendo che si tratta di una discriminazione basata sull'età. Ormai 90enne, la scienziata guida ancora una Fiat Panda e non ha alcuna intenzione di abbandonare il volante. "Il medico mi ha detto che non vuole visitare a questo scopo le persone oltre gli 85 anni - ha spiegato la Hack -. E' un abuso". - Margherita Hack è indignata. Un medico si è rifiutato di visitarla per darle l'idoneità al rinnovo della patente e l'astrofisica ha subito protestato, sostenendo che si tratta di una discriminazione basata sull'età. Ormai 90enne, la scienziata guida ancora una Fiat Panda e non ha alcuna intenzione di abbandonare il volante. "Il medico mi ha detto che non vuole visitare a questo scopo le persone oltre gli 85 anni - ha spiegato la Hack -. E' un abuso".

La vicenda, riportata oggi da Il Piccolo, è stata confermata dalla diretta interessata. "Ne faccio un caso di principio, non tanto per me, visto che la mia patente scade a giugno, quindi ho tempo - ha spiegato la scienziata -. Questo per me è un abuso ed è incostituzionale".



La motivazione addotta dal sanitario che ha rifiutato la visita alla scienziata sarebbe quella per cui a giudicare l'idoneità alla guida degli "Over 85" sarebbe una commissione sanitaria. "Se poi dichiara che a 90 anni non mi darebbe comunque l'idoneità - ha concluso Hack - allora questo è un pregiudizio, ancora più grave".