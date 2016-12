Valanga sull'Ortles: due morti e due feriti

foto Ansa 13:09 - Due scialpinisti, uno spagnolo e un italiano, sono morti e altri due sono rimasti feriti sotto una valanga sull'Ortles, in provincia di Bolzano. L'incidente è avvenuto sulla difficile parete nord. Uno dei due feriti, trasportati con gli elicotteri del 118 e dell'Aiut Alpin Dolomites agli ospedali di Bolzano e Merano, versa in gravi condizioni. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco. - Due scialpinisti, uno spagnolo e un italiano, sono morti e altri due sono rimasti feriti sotto una valanga sull'Ortles, in provincia di Bolzano. L'incidente è avvenuto sulla difficile parete nord. Uno dei due feriti, trasportati con gli elicotteri del 118 e dell'Aiut Alpin Dolomites agli ospedali di Bolzano e Merano, versa in gravi condizioni. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

Le due vittime facevano parte di due cordate che verso le 8 avevano iniziato l'ascensione alla parete nord dell'Ortles partendo dal rifugio Tabaretta. Poco dopo è avvenuto il distacco di un grosso pezzo di ghiaccio che ha provocato la valanga.



La prima cordata era composta da un tedesco e dallo spagnolo, la seconda da un'alpinista tedesca e dall'italiano da anni residente in Svizzera. I due cittadini tedeschi si trovano ora ricoverati in ospedale.



Nella zona, dove questa mattina erano impegnate otto cordate, è segnalato un pericolo moderato di valanghe, ma in aumento a causa del riscaldamento della temperatura.