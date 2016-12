foto Afp 23:35 - Giallo nel Tirolo austriaco. Una donna di 49 anni, impiegata di banca nella Zillertal, è stata trovata morta nella sua autovettura parcheggiata a lato della strada in località Wiesing, nei pressi di Innsbruck. All'interno dell'auto sono state rinvenute tracce di monossido di carbonio. Sul corpo della vittima anche lesioni ai polsi. La donna aveva con sé barre d'oro per un valore di 333mila euro, ma sono sparite nel nulla. - Giallo nel Tirolo austriaco. Una donna di 49 anni, impiegata di banca nella Zillertal, è stata trovata morta nella sua autovettura parcheggiata a lato della strada in località Wiesing, nei pressi di Innsbruck. All'interno dell'auto sono state rinvenute tracce di monossido di carbonio. Sul corpo della vittima anche lesioni ai polsi. La donna aveva con sé barre d'oro per un valore di 333mila euro, ma sono sparite nel nulla.

L'autore del delitto per cercare di nascondere qualsiasi traccia ha anche incendiato parte della vettura. Gli inquirenti austriaci stanno cercando di risolvere il "giallo". La vittima dopo le ore 17 di venerdì aveva portato a casa le barre perché in serata aveva un appuntamento per concludere un affare, fissato con largo anticipo.



Attorno alle ore 21.30 la donna, dopo aver cenato assieme alla figlia, ha lasciato l'abitazione senza più ritornarci. La polizia austriaca sta chiedendo nei locali se la donna fosse stata vista in compagnia di qualche persona. Stando al racconto di un testimone verso le ore 22.15 l'autovettura sarebbe stata notata con le luci posteriori accese nel luogo del successivo ritrovamento. Gli inquirenti parlano di "un crimine insolito ma meticolosamente pianificato".