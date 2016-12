foto Ansa 12:02 - Blitz della Guardia di finanza in Trentino. Trecento in tutto i controlli sull'emissione di scontrini e ricevute fiscali in negozi, bar, alberghi e ristoranti del capoluogo e delle più note località turistiche di montagna. Su 50 casi sono state rilevate violazioni per il 18%. Accertato anche un caso di evasione totale. - Blitz della Guardia di finanza in Trentino. Trecento in tutto i controlli sull'emissione di scontrini e ricevute fiscali in negozi, bar, alberghi e ristoranti del capoluogo e delle più note località turistiche di montagna. Su 50 casi sono state rilevate violazioni per il 18%. Accertato anche un caso di evasione totale.

Al titolare di un ristorante della Val di Fassa è stata notificata la proposta di chiusura, mentre l'evasore totale è l'esercente di un bar della Val di Fiemme che non presentava la dichiarazione dei redditi dal 2009. Sono poi stati individuati cento automobilisti alla guida di auto di lusso, molti dei quali turisti, e per loro sono scattati i controlli per verificare la loro reale capacità contributiva.



Sul fronte del lavoro nero e irregolare, i finanzieri hanno eseguito 130 ispezioni in esercizi pubblici controllando la posizione di 300 addetti. Tra questi, dieci sono risultati irregolari e due completamente in nero.



Analoga operazione di controllo era stata effettuata due settimane fa e aveva portato ad analoghi risultati, con il 17% di violazioni rilevate su emissione di scontrini.