Trento, uomo morto vicino a donna legata

foto Ansa 20:44 - Il vicesindaco di un paesino vicino a Trento, Massimiliano Eccher, 37enne di Vignola Falesina, è stato trovato morto in casa mercoledì sera dalla polizia, accanto ad una donna legata. Il fatto si è saputo solo oggi da ambienti giudiziari. Il ritrovamento risale a poco prima delle 23, grazie all'allarme lanciato da alcuni vicini di casa dell'uomo, richiamati dalle urla della donna. Tra le ipotesi c'è quella di un gioco erotico finito male.

Gioco erotico di bondage con corde

Gli inquirenti escludono l'ipotesi di un omicidio, mentre pare abbastanza evidente che si sia trattato di un incidente nel corso di un gioco erotico, di quelli di bondage con corde, in questo caso intorno al collo di lui. Il fatto però che anche la donna fosse legata le ha impedito di soccorrerlo.



La vittima era sposata, ma in via di separazione. La donna trovata legata accanto a lui, trentina, è un'impiegata single di 47 anni. E' stata sentita e, a parte lo shock, non ha subito conseguenze fisiche dall'episodio.



Su eventuali indagati sia sull'ipotesi di reato la magistrature mantiene il più assoluto riserbo perché, spiega il procuratore della Repubblica, Giuseppe De Benedetto, "è ancora da chiarire del tutto la dinamica dell'accaduto".