Trento,trovato morto uomo scomparso

14:26

- E' stato rinvenuto nei boschi della Marzola, sopra Trento, il cadavere di un uomo di 43 anni scomparso il 27 gennaio, probabilmente dopo una lite con la fidanzata. Per giorni l'uomo, residente a Zambana, è stato cercato dai Vigili del fuoco, dal Soccorso alpino e dalle forze dell'ordine. Questa mattina il corpo senza vita è stato trovato in un bosco, non molto lontano dall'auto che era stata rinvenuta subito dopo la scomparsa.