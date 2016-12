foto Ap/Lapresse 18:36 - Due scialpinisti sono rimasti uccisi, travolti da una valanga caduta poco prima delle 15 a Passo Stalle, in Alta Val Pusteria, al confine con l'Austria. I loro corpi sono stati recuperati dai soccorritori. Sul posto ci sono le squadre del soccorso alpino di Anterselva e gli elicotteri della protezione civile e dell'Aiut Alpin Dolomites. - Due scialpinisti sono rimasti uccisi, travolti da una valanga caduta poco prima delle 15 a Passo Stalle, in Alta Val Pusteria, al confine con l'Austria. I loro corpi sono stati recuperati dai soccorritori. Sul posto ci sono le squadre del soccorso alpino di Anterselva e gli elicotteri della protezione civile e dell'Aiut Alpin Dolomites.

Le vittime sono due esperti di montagna: l'ex biatleta azzurro, Hubert Leitgeb di 46 anni, e suo cognato Lorenz Keim di 43 anni, entrambi di Anterselva. Leitgeb aveva partecipato alle olimpiadi di Albertville 1992 e di Nagano 1998 e a quattro Mondiali (1988, 1995, 1996 e 1997). In Coppa del mondo aveva conquistato una vittoria nel 1994.



La slavina si è staccata in un canalone e ha trascinato i due scialpinisti per centinaia di metri, non lasciando vie di scampo. La valanga ha anche sradicato alberi e cespugli rendendo molto difficile le ricerche del soccorso alpino.



Terminato l'intervento, i soccorritori hanno accertato che non ci sono altre persone sotto la valanga come inizialmente avevano temuto.