Trento, 8 intossicati da monossido

- Otto persone sono rimaste intossicate a Levico Terme, in Trentino, per la fuoriuscita di monossido di carbonio da una stufa domestica. L'allarme è stato lanciato al 118 all'1 e 30 circa; sul posto sono intervenute le ambulanze di Trentino Emergenza, i vigili del Fuoco e le forze dell'ordine. Secondo i medici dell'ospedale santa Chiara di Trento le condizioni dei pazienti non sono gravi.