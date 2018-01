Anziano muore travolto da treno attraversando i binari in Trentino

Un uomo di 66 anni è morto a Serravalle di Ala, in Trentino, attraversando i binari alla stazione ferroviaria. Era con un amico e volevano salire sul regionale per Verona, ma hanno scelto di non usare il sottopassaggio. Un treno in arrivo da Verona l'ha travolto e ucciso, mentre l'amico è riuscito a evitarlo. Sul posto sono accorsi i medici, che non hanno potuto che constatare il decesso, i vigili del fuoco e la polizia ferroviaria.