Alto Adige, valanga travolge 31enne Due escursionisti morti in Piemonte

18:50 - E' stato recuperato il cadavere di Luca Valentin, 31enne di Corvara in Badia travolto da una valanga sul versante altoatesino del Piz Boè. Un suo compagno è rimasto ferito ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Bolzano. Altri due scialpinisti sono riusciti a schivare la valanga. L'intervento dell'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites è stato estremamente difficile a causa del forte vento che soffia in quota con raffiche di 100 km/h.

Gli scialpinisti interessati dalla valanga sul Piz Boè sono tutti giovani della val Badia. Il gruppetto è stato investito dalla slavina di grosse dimensioni nella zona del Lago Gelato, a circa 3.000 metri di quota. Uno di loro è stato solo sfiorato dalla valanga e ha subito dato l'allarme, per poi liberare un compagno che era stato solo parzialmente sepolto dalla neve.



La valanga con ogni probabilità è stata causata da accumuli eolici di neve fresca. Da giorni in quota soffia forte vento con raffiche di oltre 100 km/h. Questa mattina il tempo era soleggiato, ma vero mezzogiorno un fronte di aria fredda ha attraversato da nord l'Alto Adige, causando un brusco cambiamento del tempo che è stato fatale per gli scialpinisti sul Piz Boè.



Due incidenti mortali anche in Piemonte - Un escursionista è deceduto nel Biellese precipitando dal sentiero che porta verso la cima d'Asnas, a circa 1.800 metri di quota. A causa dell'erba ghiacciata l'uomo è scivolato precipitando per un centinaio di metri in un canalone. I compagni di gita hanno dato l'allarme al Soccorso alpino. Gli operatori, accorsi rapidamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La salma e alcuni testimoni dell'accaduto sono stati portati in elicottero a Bielmonte.



Il secondo incidente è avvenuto sulle montagne del Cuneese: un uomo è precipitato in un canalone dopo essere scivolato su un tratto di erba ghiacciata. L'incidente è avvenuto nel territorio del comune di Aisone (Cuneo), in località Rio Borbone, a circa 1.100 metri di altezza. L'uomo è stato trovato da un gruppo di escursionisti che salivano in zona. Il Soccorso Alpino ha recuperato la salma e lo ha trasportato a valle in elicottero.