Alto Adige, turista tedesco trovato morto su pista da sci

Un turista tedesco di 51 anni è stato trovato morto su una pista del centro sciistico di Monte Spicco, in Alto Adige. Non ci sono testimoni dell'accaduto, ma l'uomo potrebbe aver subito un grave trauma cranico in seguito a una caduta. Inutili i tentativi di rianimazione. E' il primo decesso sulle piste da sci in Alto Adige nella stagione appena iniziata.