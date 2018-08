Alto Adige, tragedia a 3mila metri: un alpinista morto

Un alpinista tedesco è morto dopo un incidente sulle montagne dell'Alta Val Martello (Bolzano). Altri tre escursionisti sono stati recuperati dal soccorso alpino. I quattro erano impegnati in una scalata sul Cevedale, a 3mila metri d'altezza, dove erano legati in cordata, quando uno di loro sarebbe precipitato per 150 metri, morendo sul colpo.