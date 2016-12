Alto Adige, morto un turista tedesco precipitato da Dolomiti Sesto

Un turista tedesco è morto durante un'escursione sul monte Paterno, nelle Dolomiti di Sesto in Alto Adige, a quota 2.700 metri. L'uomo, che camminava accanto alla moglie, ha messo un piede in fallo mentre percorreva il Sentiero dei Camosci, una via molta nota e frequentata, precipitando sulle rocce. A nulla è valso il tempestivo intervento degli uomini del Soccorso alpino, arrivati con un elicottero della Protezione civile.