Alto Adige,incidente a 2.600 metri di quota: muore alpinista tedesca

Una turista tedesca di 41 anni è morta durante un'escursione sulla Gran Vedretta, in val di Vizze, in Alto Adige. L'incidente è avvenuto a 2.600 metri di quota. La donna stava attraversando un ghiacciaio in compagnia di altri alpinisti, quando è improvvisamente scivolata e precipitata per 150 metri, morendo sul colpo. Si tratta della seconda vittima di montagna in Alto Adige da inizio anno.