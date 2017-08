Alto Adige, alpinista muore dopo essere precipitata da vetta

Un'alpinista di 47 anni ha perso la vita in un incidente sulla Punta del Lago Gelato, in Alto Adige. La donna, una turista austriaca di Graz, è precipitata per 300 metri, morendo sul colpo. La 47enne è scivolata durante la discesa dalla vetta a quota 3.000 metri, davanti agli occhi di quattro amici, che hanno lanciato l'allarme. Punta del Lago Gelato è considerata una cima non particolarmente impegnativa per escursioni ad alta quota.