Alto Adige, alpinista cade e muore

Un alpinista è morto in Val Racines, in Alto Adige, mentre era impegnato in una scalata. L'uomo si stava arrampicando sulla Punta Altacroce, di 2.743 metri, quando è caduto, precipitando per un centinaio di metri sulle rocce. L'escursionista è morto sul colpo. Sono intervenuti i carabinieri, il Soccorso alpino di Racines e l'elisoccorso.