Aggredito e ferito da orso, il Trentino ne ordina la cattura

Il Trentino cerca ufficialmente l'orso che ha ferito un uomo che passeggiava nei boschi con il cane. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, ha firmato, come previsto, un'ordinanza per la cattura dell'animale. Autorizzato quindi un "intervento di monitoraggio, identificazione e rimozione di un orso pericoloso per l'incolumità e la sicurezza pubblica". L'aggressione è avvenuta in località Predera, nel territorio di Terlago.