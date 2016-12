Trento, fa sparire i soldi alla sorella disabile: 50enne accusata di peculato

17:28 - Nominata tutrice della sorella disabile alla morte dei genitori, ha dilapidato il patrimonio fino a non avere più i soldi per la retta della casa di riposo. Sotto accusa una trentina di 50 anni che dovrà rispondere di peculato. Il fatto, come riportano i quotidiani locali, è stato segnalato ai carabinieri dalla casa di riposo, dopo rette non pagate e la scoperta del conto corrente svuotato della disabile.

La sorella, a quanto scoperto dagli inquirenti, avrebbe venduto in sequenza due appartamenti della sorella, per fare fronte a proprie necessità finanziarie, per un totale di circa 220mila euro, poi avrebbe svuotato anche i circa 20mila euro del conto corrente.