Trento, che record per il nonno dei cieli! Rinnova brevetto a 100 anni

20:05 - Una questione di principio, o forse no...Francesco Volpi, ex colonnello dell'Aeronautica, appena qualche mese prima del suo centesimo compleanno ha dovuto aggiornare la sua licenza di volo alla normativa europea. Un uomo di Trento, con alle spalle missioni nel Mediterraneo e in Russia, adesso può stare tranquillo per altri due anni. Un record dietro l'altro, con quest'ultimo festeggiato da tutti i suoi amici e il personale della scuola di volo "Italfly". Volpi ammette però di essere invecchiato e non se la sente di viaggiare con condizioni atmosferiche avverse che gli avevano procurato in passato tre decorazioni: una Medaglia di bronzo, una al Valor Militare e una Croce di Ferro... La giornata ideale è quella soleggiata e decollato nessuno lo ferma più!