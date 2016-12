Trento, alpinista precipita e muore

14:25 - Un alpinista di 62 anni è precipitato e morto durante un'arrampicata sulla Cima Busazza, nel Gruppo della Presanella, in Trentino. L'allarme è stato dato poco prima di mezzogiorno da alcuni escursionisti che hanno notato una forte scarica di sassi. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino della Val di Sole, con l'elicottero del 118 Trentino Emergenza, ma per l'uomo, della provincia di Bergamo, non c'era più nulla da fare.