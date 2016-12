Trentino, uomo aggredito da un'orsaSi è salvato grazie al suo bastone

22:13 - Incontro ravvicinato tra un uomo e un'orsa con il suo cucciolo a Dimaro, in val di Sole, in Trentino. Sisinio Zanella, che era andato in bosco per controllare un deposito di legna, improvvisamente ha visto davanti a sé il piccolo plantigrado. Subito dopo si è avvicinata in modo minaccioso la madre. L'uomo ha alzato il bastone che aveva in mano facendo scappare i due animali.

Come riporta "L'Adige.it", "non ha mollato la presa del bastone e l'ha usato per difendersi dall'orsa, colpendola fino a quando questa non si è allontanata". Zanella "ha riportato ferite lievi e qualche botta alla schiena, in seguito alla caduta a terra provocata dal balzo dell'orsa".



La consigliera Elena Artioli (ATeam) "chiede di affrontare con serietà il problema".