Trentino, trovato un cadavere

19:43 - Un cadavere è stato trovato in Trentino, in fondo a un canalone. Il corpo era a Ragoli, nel Sarca, e a recuperarlo sono stati i soccorritori. I primi esami fanno pensare che la morte risalga ad alcuni giorni fa. In zona, a Storo, da tre giorni sono state perse le tracce di un anziano, uscito per cercare funghi. Ma ancora non ci sono indicazioni certe del fatto che si tratti di lui.