Trentino, 41enne muore in camper forse per un gioco erotico finito male

12:54 - Un turista austriaco 41enne è stato trovato morto nel suo camper a Riva del Garda, in Trentino: a quanto pare la morte è stata causata da un gioco autoerotico finito male, poiché l'uomo è stato trovato con le sue corde da arrampicata attorno al collo ma in modo tale che non fa pensare a un tentativo di suicidio. L'uomo lascia la moglie e una figlia di 11 anni; il corpo è stato rinvenuto grazie alla denuncia di scomparsa presentata dalla moglie.

A rintracciare il cadavere dell'uomo, che era di Innsbruck, è stata la polizia di Riva del Garda, che lo ha rinvenuto in località Torbole la sera del 2 gennaio. Il quotidiano locale "Trentino" racconta che il morto, un piastrellista, aveva raggiunto la località sul lago per dedicarsi all'arrampicata, ma ormai da due giorni i suoi familiari erano allarmati perché non avevano più ricevuto sue notizie.



Gli investigatori hanno ritrovato sul camper anche tracce che sembra riconducano al consumo di una sostanza stupefacente, ma stanno ancora procedendo alle necessarie verifiche. E' stata disposta l'autopsia. Per il momento si esclude comunque che la morte sia dovuta a un malore improvviso oppure a omicidio.