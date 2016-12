23:10 - Una scossa di terremoto di 3.1 gradi sulla scala Richter è stata avvertita dalla popolazione in provincia di Bolzano: al momento, per la Protezione civile, non risultano comunque danni. Le localitù più vicine all'epicentro sono Moso in Passiria, S. Leonardo in Passiria e S. Martino in Passiria.