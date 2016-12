Innsbruck, giallo in uno studentato: trovata morta una ragazza altoatesina

12:47 - Una 23enne altoatesina è stata trovata morta nella sua stanza, in una casa per studenti, a Innsbruck, in Austria. La giovane sarebbe dovuta rientrare a casa venerdì sera. I genitori si sono allarmati non vedendola tornare e hanno avvertito le forze dell'ordine. La polizia ha sfondato la porta trovando il cadavere. Gli investigatori escludono "il coinvolgimento di terzi" e hanno disposto l'autopsia: i risultati sono attesi per lunedì.

Il corpo della giovane è stato trovato nella sua stanza dello studentato "Roter Adler". La ragazza abitava nel brissinese: i genitori sono giunti in serata nel capoluogo tirolese dove hanno incontrato anche gli inquirenti.