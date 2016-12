Incidente in montagna: un morto

18:27 - Un escursionista è morto mentre un altro è rimasto ferito a causa di un incidente in montagna in valle Aurina, in Alto Adige. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 e sul posto sono intervenuti l'elicottero di soccorso Pelikan 1, il soccorso alpino e i carabinieri. La vittima, secondo le prime informazioni, è finita in un dirupo dopo avere perso l'equilibrio a malga Tauern, sul percorso numero 13.