Furto di bici extra lusso:5 fermati

07:18 - I carabinieri di Bolzano hanno sgominato una banda dell'est specializzata in furti di biciclette da competizione. I fermati, 5 slovacchi, organizzavano per i loro colpi trasferte in Italia, Austria, Germania e Svizzera, dove rubavano bici da rivendere attraverso siti internet specializzati. Altre venti persone sono indagate nell'inchiesta, condotta in collaborazione con le polizie di Germania, Austria, Svizzera, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia.