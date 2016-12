Ciampi operato senza complicazioni

17:12 - "Alle ore 14 di oggi" Carlo Azeglio Ciampi "è stato sottoposto a un intervento di appendicectomia, che è durato circa un'ora e si è svolto senza complicazioni. Al termine dell'operazione è tornato in terapia intensiva in condizioni stabili". Così il bollettino medico dell'ospedale di Bolzano dove il Presidente emerito è ricoverato. "In considerazione dell'età e delle patologie associate la prognosi rimane riservata". Lunedì il prossimo comunicato.