Auto contromano a Trento, 5 feriti

13:08 - Si sono schiantati contro un'auto che procedeva contromano e sono ricoverati all'ospedale Santa Chiara di Trento. Madre, padre e due bambini di Porto San Giorgio (Fermo) erano in vacanza in Trentino, dove sono rimasti coinvolti in un incidente sulla tangenziale del capoluogo. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Alla guida dell'altra vettura, una Mercedes, un quarantenne del posto, anch'egli ricoverato: l'uomo è stato sottoposto all'alcotest.