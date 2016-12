Bolzano, 17enne muore in incidente

22:18 - Un giovane ha perso la vita in un incidente con il trattore nei pressi di Bressanone, in Alto Adige. Il diciassettenne stava percorrendo una strada forestale in compagnia di due coetanei, quando il mezzo agricolo sul quale si trovavano è uscito fuori strada. Nell'incidente due ragazzi sono rimasti feriti in modo grave, mentre il terzo è riuscito a raggiungere a piedi una casa e lanciare l'allarme. Uno dei feriti è deceduto poi in ospedale.