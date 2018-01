Treno deragliato, Legambiente: linea Cremona-Milano fra le peggiori

"La linea Cremona-Milano è stata segnalata come una delle peggiori in Lombardia: conta oltre 10mila pendolari giornalieri, su treni lenti e sovraffollati dall'età media di 17 anni". E' quanto denuncia Legambiente Lombardia in riferimento al deragliamento a Pioltello. Dal rapporto "Pendolaria" emerge che "i convogli che viaggiano quotidianamente, su alcune tratte, versano in condizioni inaccettabili, troppo spesso soggetti a guasti".