Treno deragliato a Pioltello, "manca anche un bullone del giunto"

Emergono nuovi dettagli dalle indagini sul deragliamento del treno 10452 a Pioltello (Milano), in cui il 25 gennaio sono morte tre persone e altre cinquanta sono rimaste ferite. Secondo gli investigatori, manca all'appello anche un "bullone-chiodo" del giunto in cattivo stato che si trovava nel cosiddetto "punto zero", dal quale si è staccato un pezzo di rotaia di 23 centimetri. Degli altri tre bulloni, due sono stati trovati integri e uno tranciato.