Trenitalia, dimezzati gli aumenti sugli abbonamenti Frecciarossa

Trenitalia ha annunciato di voler dimezzare i rincari degli abbonamenti mensili sui Frecciarossa. Lo ha spiegato l'amministratore delegato, Barbara Morgante, ai rappresentanti delle Regioni. E così, a partire da metà febbraio (quindi in funzione da marzo) la tessera mensile da utilizzare sette giorni in qualsiasi fascia oraria avrà un rincaro del 17,5% invece che del 35% mentre l’abbonamento settimanale ( cinque giorni) valido in tutte le fasce orarie, subirà un incremento del 10% invece che del 20. Ad esempio, sulla tratta Torino-Milano equivarrà a 34 al mese in più.