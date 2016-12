Tregua sulla Penisola ma da giovedì torna il maltempo con pioggia e neve

11:12 - Tempo variabile sull'Italia con il Centronord che si gode ancora un po' di sole e il Sud che deve fare i conti con qualche scarsa precipitazione. Ma la situazione è destinata a cambiare nelle prossime ore. Da giovedì, infatti, il maltempo tornerà sulla Penisola portando forti piogge al Centrosud e neve anche a quote collinari al Nord.

"Martedì ancora nuvole e qualche pioggia al Sud a causa di un vortice di bassa pressione che comunque si sta lentamente allontanando verso la Grecia, mentre al Centronord il tempo sarà nel complesso buono nonostante una perturbazione che lambirà le regioni settentrionali - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo -. Questa stessa perturbazione darà vita a un nuovo vortice depressionario che mercoledì insisterà sulla nostra Penisola accompagnato da piogge sparse su gran parte del Medio Adriatico e Sud, con neve sui rilievi fino a quote piuttosto basse. Giovedì impetuosi e umidi venti atlantici investiranno l'Italia, accompagnati da piogge su gran parte del Paese e al Nord, dove resisterà un nocciolo di aria decisamente più fredda, anche da nevicate fino a quote molto basse sulle Alpi. Attese inoltre forti precipitazioni al Centrosud".



Martedì di tregua, soprattutto al Centronord - Al mattino cielo nuvoloso al Sud e sulle Isole, con qualche pioggia su Salento, Calabria Meridionale, Sicilia Tirrenica, Sardegna Meridionale e deboli nevicate sui rilievi siciliani oltre i novecento metri. Tra sole e nuvole il Nord, con deboli nevicate sull’Alto Adige oltre i trecento metri, in prevalenza bello invece nel resto d’Italia. Nel pomeriggio graduali schiarite al Nord, nuvolosità in aumento invece nelle regioni centrali adriatiche: piogge sparse, da deboli a moderate, su Puglia, Calabria Meridionale, Sicilia Settentrionale e versante occidentale della Sardegna, con qualche nevicata sui rilievi calabresi e siciliani oltre i mille metri. In serata piogge localmente moderate su coste del medio adriatico, con nevicate nelle zone interne oltre i trecento metri. Temperature massime stazionarie o in leggero calo, lievemente oltre la media al Nord, di poco sotto al Sud. Ventoso al Centrosud e sulle Alpi per venti nord-occidentali.



Valanghe, rischio marcato - A causa delle abbondanti nevicate dei giorni scorsi su tutto l'arco Alpino, il rischio valanghe rimarrà elevato anche nella giornata di martedì. Il manto nevoso si sta consolidando lentamente ed è possibile il distacco di valanghe anche con un debole sovraccarico. In base ai dati forniti dagli esperti coordinati dall’Aineva, avremo un rischio di grado 3 (marcato) sul gran parte dell'arco Alpino. Rischio di grado 2 (moderato) sulle Prealpi. Anche sui rilievi appenninici del Centro la situazione rimane a rischio. Rischio valanghe di grado 3 (marcato) su Appennino marchigiano meridionale, Appennino abruzzese e Appennino molisano.



Mercoledì nuove piogge - Mercoledì il tempo sarà in prevalenza bello al Nord. Nuvole al Centrosud, con piogge sparse su Medio Adriatico e regioni meridionali. Già dal mattino nevicate fino a quote molto basse nelle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise, a quote collinari al Sud. Temperature in calo al Centrosud. Le piogge più intense cadranno tra Calabria e nord della Sicilia, con nevicate a partire da 200-300 metri sui rilievi del medio Adriatico, tra i 600-700 metri sull’Appennino meridionale e dagli 800 metri sui rilievi siciliani. Dal pomeriggio le precipitazioni si concentreranno al Sud, tranne le coste della Campania, con rovesci e temporali tra Sicilia e Calabria e con quota neve a partire da 600-700 metri in queste due regioni. A fine giornata si attenuano i fenomeni al Sud, si farà però strada parte la più avanzata del nuovo impulso che porterà un aumento delle nuvole al Nordovest e Sardegna tra sera e notte.



Giovedì il ritorno del maltempo - Giovedì sarà una giornata molto ventosa, con venti anche tempestosi sui mari del Centrosud, con raffiche anche oltre i 60-70 chilometri orari. Avremo nuvole su tutta Italia, salvo schiarite nella prima parte della giornata al Sud e medio Adriatico. Al mattino poche piogge in Sardegna, Levante ligure e Toscana con neve sulle Alpi nord-occidentali. Nel pomeriggio le piogge si intensificheranno e arriveranno sulle regioni tirreniche centrali, in particolare su Lazio centro-meridionale, Campania e nord della Toscana. Piogge anche in Sardegna.



Al Nord fenomeni ovunque molto deboli, con nevicate fino a quote basse su Val d’Aosta e arco alpino occidentale. Precipitazioni deboli e isolate sul resto delle Alpi, soprattutto su zone alpine e prealpine, Lombardia centro-orientale, Nordest con fiocchi di neve fino a 200-300 metri (qualche fiocco di neve si spingerà sulla pianura veneta e friulana ma con fenomeni di modesta entità). La sera peggioramento su alta Calabria tirrenica e ovest Sicilia. Nevicate anche sui rilievi del Centro inizialmente a quote basse, poi il limite tenderà a salire. Venti forti sui bacini di Ponente, in intensificazione su tutta la Penisola e sulle isole dalla sera.



Le previsioni per il weekend - Tra venerdì a domenica ancora giornate molto ventose con precipitazioni al Centrosud e nevicate solo a quote di montagna sulle regioni centrali. Sabato perché potrebbero verificarsi accumuli di pioggia molto abbondanti sulle regioni centro-meridionali. Da domenica è atteso anche un coinvolgimento dell’Emilia Romagna.