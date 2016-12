Tregua dal caldo: temperature in lieve calo anche al Sud

Previsioni venerdì

Tempo bello al Centronord, a parte un po' di nubi sul Piemonte e sul medio Adriatico specie in mattinata e il rischio di brevi rovesci pomeridiani sui rilievi del basso Lazio. Instabile al Sud, con qualche rovescio o temporale al mattino nel settore centrale della Puglia, nel pomeriggio anche sul settore meridionale, su Basilicata, monti della Calabria con locali sconfinamenti fino in costa tra bassa Campania e alta Calabria tirrenica, attorno ai rilievi della Sardegna e della Sicilia settentrionale.

Clima in generale più gradevole con temperature massime in diminuzione anche al Sud e comprese tra 28 e 32 gradi in quasi tutta l'Italia. Previsti 25 gradi per Campobasso, 26 gradi per Cuneo, 27 gradi per Torino, Udine, Venezia, 28 gradi per Bergamo, Piacenza, Rimini, Ancona, Trieste, Potenza, 29 gradi per Brescia, Novara, Treviso, Bologna, Verona, Pescara, Brindisi, Catania, 30 gradi per Imperia, Milano, L'Aquila, Catanzaro, Palermo, 31 gradi per Trento, Bari, Lamezia, Messina, Trapani, Cagliari, 32 gradi per Bolzano, Firenze, Perugia, Rieti, Crotone, Olbia, 33 gradi per Aosta, Genova, Grosseto, Pisa, Lecce, Napoli, Viterbo, Roma, Reggio Calabria, Alghero, 34 gradi per Taranto e Sassari. Moderato Maestrale nei Canali delle Isole; ventoso al mattino anche sui versanti adriatici.